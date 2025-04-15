В Москве оштрафовали иностранцев, предлагавшим помолиться в переходе метро

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал двух иностранцев по довольно редкой статье - ч.5 ст.5.26 КоАП РФ ("Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях").

Дидар Мурадов и Гуванч Сапаров оштрафованы на 30 тыс. руб. каждый, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Судом установлено, что в межстанционном переходе одной из станций метро Сапаров Г. и Мурадов Д. осуществляли миссионерскую деятельность и предлагали гражданам присоединиться к религиозной молитве при отсутствии соответствующих полномочий на проведение религиозного обряда в общественном месте, не предназначенного для богослужения и религиозных обрядов", - говорится в сообщении пресс-службы.