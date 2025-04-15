Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от выделения Украине €40 млрд

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от выделения Украине €40 млрд.

По информации Politico, Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых союзников в Евросоюзе. Франция, Испания и Италия выступили против предложенной инициативы, пишет ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко счёл, что Украине в Евросоюзе делать нечего.

"Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - сказал Лукашенко.