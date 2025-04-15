США отказались подписать заявление G7 с осуждением удара в Сумах

США сообщили своим партнерам по G7, что не одобрят заявление, осуждающее удар России по Сумам, поскольку хотят продолжить переговоры с Москвой, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дипломатической перепиской.

Администрация президента Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление, поскольку она "работает над сохранением пространства для переговоров о мире", встречи между Белым домом и Кремлем продолжаются.

По словам тех же источников, Канада, которая в этом году председательствует в "Большой семерке", заявила союзникам, что без поддержки США будет невозможно принять это заявление.

Министерство обороны России в своем сообщении в Telegram в понедельник заявило, что удар в Сумах был нанесен по скоплению украинского военного командования, в результате чего погибли более 60 военнослужащих.