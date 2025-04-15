На встрече по Черному морю в Анкаре не присутствует представитель от России

В Анкаре началась двухдневная встреча по безопасности в Черном море под эгидой минобороны Турции. Об этом сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

Во встрече принимают участие "иностранные военные представители". Отмечается, что российского представителя среди участников нет. Участвует ли во встрече украинская сторона, источник не уточнил.

В Кремле ранее не стали комментировать сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах России и Украины в Анкаре.

Напомним, главным итогом продолжительных переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде стала договоренность о возобновлении Черноморской зерновой инициативы.

Стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море путем отказа от применения силы к коммерческим судам и неприменения этих судов в военных целях, а также организовать досмотр такого флота. США, в свою очередь, поспособствуют восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам для проведения транзакций.

В качестве условия для вступления зерновой сделки в силу Москва выдвинула снятие санкций с Россельхозбанка и финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключение к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов. Ограничения также должны снять с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, а также с поставщиков сельхозтехники.