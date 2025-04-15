Компания, сорвавшая перевозки пассажиров в Тюмени, включена в реестр недобросовестных поставщиков

За невыполнение обязательств по контракту на пассажирские перевозки компания "Ретиз" включена в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее Накануне.RU сообщало о поступлении соответствующего обращения в УФАС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, была проведена проверка по обращению государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог".

"В ходе проверки выяснилось, что с начала текущего года компания не выполняла свои обязательства по контракту на предоставление регулярных пассажирских перевозок на территории юга Тюменской области. Это привело к нарушению прав граждан на качественное и своевременное транспортное обслуживание", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать в течение двух лет и не позволит компании участвовать в торгах и быть поставщиком по государственным и муниципальным контрактам.

Напомним, с компанией расторгли договор, поскольку она не выполняла обязательства по пассажирским перевозкам. Движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялось. С 1 апреля 2025 года приостановлено движение маршрутов: Тюмень - Голышманово, Аризонское - Тюмень, Тюмень - Абатское, Тюмень - Нижнеманай, Тюмень - Заводоуковск, Лебедевка - Тюмень, Юргинское - Тюмень с отправлением в 10.20. Предполагается, что движение по этим маршрутам будет возобновлено 16 апреля. Со 2 апреля межобластной маршрут Тюмень – Тавда также приостановил движение.