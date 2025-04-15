В России замедлился рост продолжительности жизни

Последствия пандемии коронавируса до сих пор сказываются на таких ключевых показателях как общая продолжительность жизни в России – темпы ее роста замедлились, сообщила глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

"На сегодняшний момент мы понимаем, что замедление темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации - оно есть. То есть мы во время ковида практически три года теряли темпы, мы не смогли теми планами, которые все стратегически планировали, достичь такого показателя", - цитирует Каракулину ТАСС.

Также чиновница отметила, что продолжительность жизни в разных регионах очень отличается: разница между лидером и аусайдером составляет 13 лет.

"У нас сегодня очень существенная разница существует между продолжительностью жизни у сельского и городского населения: 1,74 года - это все-таки большая разница" - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Ингушетии – регионе с одной из самых больших продолжительностей жизни в стране – скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Магомет Медаров. Ему было сто лет.