В Ростовской области спасатели всё ещё пробираются к оказавшимся под завалами горнякам

И.о. главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что на шахте "Садкинская" в Белокалитвинском районе продолжается спасение оказавшихся под завалом горняков.

Задействованы два расчёта военизированного горноспасательного отряда – они разбирают обрушившуюся породу. Одновременно специалисты приступили к проведению дополнительной выработки в обход завала к месту возможного нахождения шахтеров.

"К сожалению, пока связи с ними нет. Однако известно, что в забой воздух поступает", - написал Слюсарь в своём telegram-канале.