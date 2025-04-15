В Китае в расцвете сил умерло несколько ведущих айтишников

В Китае за последние годы при странных обстоятельствах (внезапная болезнь, непонятный несчастный случай и т.д.) погибли несколько ведущих IT-специалистов и ученых, занимавшихся внедрением искусственного интеллекта в стратегических отраслях, таких как военная промышленность и медицина. Список таких айтишников составило издание South China Morning Post.

Газета отмечает, что Китай сейчас находится в состоянии не только торговой, но и технологической войны с США

Ранняя смерть этих экспертов — из-за несчастных случаев или болезней — вызвала обеспокоенность по поводу личной безопасности тех, кто работает в отрасли, и стрессовой среды, с которой они сталкиваются, пишет SCMP.

Специалисты, о которых пишет издание, были молоды (например, 38 и 45 лет) и не страдали хроническими заболеваниями.