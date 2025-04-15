В Тюменской области началась подготовка к проведению Промышленно-энергетического форума TNF2025

В Тюменской области началась подготовка к проведению Промышленно-энергетического форума TNF2025, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Первое рабочее совещание провел заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Также в совещании участвовали глава города Тюмени Максим Афанасьев, директор департамента инвестиционной политики Тюменской области Анатолий Картухин, директор регионального департамента общественных связей Ирина Широкова, руководитель областного департамента культуры Александр Сидоров, представители дирекции форума и всех заинтересованных структур, ведомств и организаций.

На совещании обсуждались возможности оформления центральной части Тюмени и гостевого маршрута по пути из аэропорта, технические параметры создания самой площадки форума и его павильонной части. Были определены ключевые направления презентации региона и продвижения его потенциала в дни проведения TNF.

Программа форума разделена на четыре дня, каждый из которых посвящен определенной теме. Среди них в 2025 году "Человеческий капитал", "Технологии и и процессы", "Стратегии" и "Цифра в ТЭК".

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев обратил внимание на необходимость увеличения культурной и спортивной составляющих форума для приобщения к нему жителей региона.

"Это может быть как спортивный турнир, так и концертная программа. Необходимо предусмотреть большое городское мероприятие, которое пройдет под эгидой Промышленно-энергетического форума TNF2025. Мы постараемся сделать программу форума максимально насыщенной и занять его друзей и участников вне основной, деловой программы, в том числе пригласим их на знаковые события культурной жизни Тюменской области, например, на музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле". Что касается непосредственно форума, то концептуально все пройдет на территории Технопарка в том же формате, что и в прошлом году", - заявил он.

"Планируем увеличить павильонную часть и перенести зону регистрации для того, чтобы гостям форума и горожанам было удобнее перемещаться по выставочной территории TNF", — уточнил исполнительный директор форума Владимир Илющенко.

Напомним, Промышленно-энергетический форум TNF 2025 состоится в Тюмени 15-18 сентября. Ключевая тема этого года — Технологическое лидерство, объединяя усилия. TNF — главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.