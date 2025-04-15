Минспорт вернул христианские кресты на свой логотип

Минспорт России вернул на свою эмблему христианские кресты – они изображены на коронах двуглавого орла, а также на державе в его лапе.

Обновление логотипа произошло после того, как министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о своем недовольстве внешним видом символики. Дегтярев занялся изучением логотипов, когда возглавил министерство.

"Когда это [логотип без крестов] появилось, кто это сделал, кто просмотрел, не могу сказать. Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта", - сказал министр в эфире "Соловьев live".

Ранее в Госдуме вице-спикер Анна Кузнецова инициировала рассмотрение поправок, направленных против "крестопада": так верующие активисты называют исчезновение крестов на разного рода изображениях культовых зданий и образов".