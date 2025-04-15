15 Апреля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Мы готовы расти и расти". Автобусное движение Екатеринбурга отметит 100-летие

2 мая автобусному движению в Екатеринбурге исполнится 100 лет. За эти годы оно разрослось, увеличивалась маршрутная сеть, становилось больше маршрутов. Есть водители, которые за годы работы проехали по Свердловску – Екатеринбургу более 1 млн км. С чем движение подошло к столь значимой дате, читайте в материале Накануне.RU.

Вековой юбилей автобусного движения город мог бы отметить ещё в 2013 г., потому что за сотню лет до этого промышленник Владимир Ярутин привёз в город в начале мая два небольших автобуса с деревянными колёсами. Доподлинно не ясно, какой они были марки. Кто-то говорил, что Ford, кто-то – что марка неизвестна. Ездили эти автобусы недолго – всего четыре дня.

Филиал "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс"(2025)|Фото: Накануне.RU

Потом автобусы появились в Екатеринбурге, когда он уже стал Свердловском. По заявке треста "Коммунхоз" в 1924 г. заказаны 12 автобусов Ford. Шесть из них прибыли в город в феврале 1925 г. К 1 мая 1925 г. их переоборудовали. В тот день на первомайской демонстрации эти автобусы катали детей, а 2 мая 1925 г. вышли на рейсы. Было два маршрута: площадь 1905 г. – озеро Шарташ и ЖД-вокзал – Фрунзе. После того, как прибыла вторая партия автобусов, появились линии Щорса – Химмаш, завод Уралмаш – завод ВИЗ.

Филиал "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс"(2025)|Фото: Накануне.RU

Филиал "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс"(2025)|Фото: Накануне.RU

Филиал "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс"(2025)|Фото: Накануне.RU

Филиал "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс"(2025)|Фото: Накануне.RU

С годами автобусное движение Свердловска развивалось. К 1985 г. было 55 маршрутов и более 1 тыс. автобусов. К этому времени наладили также междугороднее сообщение с Челябинском, Миассом, Красноуфимском, Талицей. В разные годы и сотрудники, и предприятие получали различные награды, в том числе орден Ленина. В истории предприятия есть автобусы, проехавшие по 1 млн км, и водители, которые управляли ими на протяжении всего этого расстояния. В этом году таких водителей отметят.

Говоря о том, какой является автобусная сеть Екатеринбурга сегодня, директор филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" Виктор Замков сообщил журналистам, что ежедневно предприятие перевозит более 110 тыс. пассажиров, в городе – 30 маршрутов.

"После начала транспортной реформы автобусное предприятие активно развивается. Парк обновляют с 2023 г. Также к нам активно приходят водители: прошли стажировку 50 новых сотрудников, какие-то маршруты мы "закрыли" по водителям на 100%. Если так дальше пойдёт, мы к маю – началу июня сможем полностью выполнять транспортную работу", - сказал Замков.

Директор филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" Виктор Замков(2025)|Фото: Накануне.RU

Он уточнил, что вдвое выросла зарплата.

"У водителей есть "горячий" стаж – возможность выйти на пенсию в 55 лет при условии отработки определённого количества лет. Также можно выбрать удобный график работы: с 6.00 до 14.00 или с 14.00 до 22.00", - сказал Замков.

По его словам, хотелось бы достичь того показателя количества водителей и кондукторов, который был 10 лет назад. До это показателя "ещё расти и расти".

"Мы готовы к этому. После повышения зарплаты у работников глаза горят. Есть производственные мощности", - сказал Виктор Замков.

Филиал "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Автобус, МОАП, "Гортранс", Виктор


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