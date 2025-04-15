15 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Российские авиакомпании открыли продажи на рейсы в Абхазию

Минтранс России объявил об открытии продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. Первый рейс в Сухум из Москвы 3 мая совершит татарстанская авиакомпания "ЮВТ АЭРО", 6 мая из Нижнего Новгорода в Сухум будет рейс у авиакомпании "Икар".

"Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва! Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается", - заявили в Минтрансе.

Отраслевой Telegram-канал "Ну, че, народ, погнали!" сообщил, что билеты на рейс Внуково — Сухум у "ЮВТ-аэро" не продаются на сайте, но уже есть у некоторых агентов. Например, билеты можно найти через Т-Банк, от 14 700 руб. в одну сторону. Билеты на рейс Нижний Новгород — Сухум уже есть на сайте nordwindairlines.ru, от 13 210 руб. в одну сторону.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что авиакомпания iFly может выделить два своих самолёта "Библио-Глобусу" для выполнения рейсов в Сухум. Авиакомпания планирует заключить договор с туроператором о выполнении рейсов из Москвы в Сухум и поставить на это направление два своих широкофюзеляжных дальнемагистральных Airbus А330–200.

При этом три самолёта Airbus A330–300, ранее переданные в "мокрый лизинг" "Аэрофлоту", не смогут летать в Сухум под кодами "Аэрофлота" из-за аннулирования кода аэропорта Сухума Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по требованию Грузии в 2006 году.

Теги: абхазия, рейсы, минтранс, сухум


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