Алексей Текслер выполнит просьбу челябинской бабушки-волонтера, которая побывала на личном приеме у губернатора

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан, в ходе которого встретился с матерью южноуральца, погибшего на СВО. Байрамбика Хамитова в свои 86 лет, несмотря на личное горе, ведет активную волонтерскую работу, помогая в поддержке бойцов на передовой.

Алексей Текслер поблагодарил «бабушку Байрамбику» за ее добровольческую миссию.

«Это настоящий человеческий, материнский подвиг, низкий поклон вам. Такая самоотверженность! Большая просьба - берегите себя», - сказал Алексей Текслер.

Спустя 40 дней после гибели сына пожилая женщина впервые приехала на Донбасс. Она работала фельдшером и волонтером в госпиталях Макеевки и Авдеевки, помогала организовать и доставить гуманитарные грузы, в том числе в военные госпитали.

«Я пришла с документами, рассказала о себе. У меня, говорю, сын погиб. Я приехала помогать. А старшая медсестра говорит: Мы не будем платить. А я говорю, мне ваши деньги не нужны»,— рассказала губернатору Байрамбика Хамитова.

Сейчас за плечами бабушки Байрамбики 16 командировок на Донбасс. И уже организовывает 17 поездку. На встрече с Алексеем Текслером она обратилась к губернатору с просьбой предоставить автомобиль для доставки гумпомощи на СВО.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Челябинской области Маргарите Павловой оказать Барамбике Тагировне все необходимое содействие.

Вице-премьер рассказала Алексею Текслеру, что уже познакомила Байрамбику Тагировну с молодыми волонтерами Челябинска, которые предложили объединить усилия и работать вместе.

Маргарита Павлова на прошедшем недавно семинаре-совещании с волонтерскими организациями региона отметила, что волонтерская деятельность в Челябинской области стала мейнстримом, в добровольческом движении участвуют все больше жителей региона.



«Они помогают нашим ребятам, организовывают гуманитарные конвои, которые два-три раза в неделю идут на фронт из Челябинской области. У нас огромное количество неравнодушных людей, которые переживают за наших бойцов. Сбор гуманитарной помощи идет ежедневно. А нашим бойцам важно знать, что здесь, в тылу, их поддерживают, понимают», - акцентировала зампред правительства Челябинской области.

Также в ходе личного приема граждан, прошедшем в региональной приемной Президента страны, Алексей Текслер поручил решить вопрос обновления досугового центра в Еткульском районе. С такой просьбой обратилась Анастасия Трофимова из села Каратабан.

Министр культуры Алексей Бетехтин пояснил - уже в этом году в центре проведут капремонт, оборудуют зрительный зал, сцену, закупят необходимое оборудование и мебель.

По просьбе тренера по футболу Сергея Ехлакова из села Айлино Саткинского района губернатор поручил осуществить установку в селе уличных тренажеров.

Глава Каслинского округа Игорь Колышев пояснила, что в этом году благодаря региональной субсидии будут оборудованы два пляжа - на озерах Иртяш и Малые Касли. О благоустройстве последнего просил главу региона сотрудник пожарной части Алексей Полетаев из Каслей.

А по обращению студентки Челябинского механико-технологического техникума Валерии Кузнецовой Алексей Текслер дал поручение минобру организовать работу по капремонту учебного заведения.

«В колледже нужно создать современную площадку, где можно будет получить конкретные навыки рабочей специальности на современном оборудовании. Центры «Профессионалитета» для того и создаются, чтобы там было все точно так же, как и на предприятии, чтобы сразу можно было приступить к работе, без раскачки», - подчеркнул Алексей Текслер.

Мария Рыжикова, пенсионерка из Челябинска, обратилась с просьбой организовать маршрут общественного транспорта до СНТ «Кузнец-1». И рассказала главе региона о том, что совместно с активистами, изготавливает окопные свечи, сухие души для бойцов СВО, формирует и отправляет гуманитарные грузы. Глава региона поблагодарил добровольцев за активную гражданскую позицию и поручил министерству дорожного хозяйства проработать вопрос.

Кроме того, в рамках приема граждан поступило обращение, связанное с организацией лечения заболеваний. Решение по нему будет принято в ближайшее время.