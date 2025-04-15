15 Апреля 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер выполнит просьбу челябинской бабушки-волонтера, которая побывала на личном приеме у губернатора

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан, в ходе которого встретился с матерью южноуральца, погибшего на СВО. Байрамбика Хамитова в свои 86 лет, несмотря на личное горе, ведет активную волонтерскую работу, помогая в поддержке бойцов на передовой.

Алексей Текслер поблагодарил «бабушку Байрамбику» за ее добровольческую миссию.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Это настоящий человеческий, материнский подвиг, низкий поклон вам. Такая самоотверженность! Большая просьба - берегите себя», - сказал Алексей Текслер.

Спустя 40 дней после гибели сына пожилая женщина впервые приехала на Донбасс. Она работала фельдшером и волонтером в госпиталях Макеевки и Авдеевки, помогала организовать и доставить гуманитарные грузы, в том числе в военные госпитали.

«Я пришла с документами, рассказала о себе. У меня, говорю, сын погиб. Я приехала помогать. А старшая медсестра говорит: Мы не будем платить. А я говорю, мне ваши деньги не нужны»,— рассказала губернатору Байрамбика Хамитова.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Сейчас за плечами бабушки Байрамбики 16 командировок на Донбасс. И уже организовывает 17 поездку. На встрече с Алексеем Текслером она обратилась к губернатору с просьбой предоставить автомобиль для доставки гумпомощи на СВО.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Челябинской области Маргарите Павловой оказать Барамбике Тагировне все необходимое содействие.

Вице-премьер рассказала Алексею Текслеру, что уже познакомила Байрамбику Тагировну с молодыми волонтерами Челябинска, которые предложили объединить усилия и работать вместе.

Маргарита Павлова на прошедшем недавно семинаре-совещании с волонтерскими организациями региона отметила, что волонтерская деятельность в Челябинской области стала мейнстримом, в добровольческом движении участвуют все больше жителей региона.

«Они помогают нашим ребятам, организовывают гуманитарные конвои, которые два-три раза в неделю идут на фронт из Челябинской области. У нас огромное количество неравнодушных людей, которые переживают за наших бойцов. Сбор гуманитарной помощи идет ежедневно. А нашим бойцам важно знать, что здесь, в тылу, их поддерживают, понимают», - акцентировала зампред правительства Челябинской области.

Также в ходе личного приема граждан, прошедшем в региональной приемной Президента страны, Алексей Текслер поручил решить вопрос обновления досугового центра в Еткульском районе. С такой просьбой обратилась Анастасия Трофимова из села Каратабан.

Министр культуры Алексей Бетехтин пояснил - уже в этом году в центре проведут капремонт, оборудуют зрительный зал, сцену, закупят необходимое оборудование и мебель.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

По просьбе тренера по футболу Сергея Ехлакова из села Айлино Саткинского района губернатор поручил осуществить установку в селе уличных тренажеров.

Глава Каслинского округа Игорь Колышев пояснила, что в этом году благодаря региональной субсидии будут оборудованы два пляжа - на озерах Иртяш и Малые Касли. О благоустройстве последнего просил главу региона сотрудник пожарной части Алексей Полетаев из Каслей.

А по обращению студентки Челябинского механико-технологического техникума Валерии Кузнецовой Алексей Текслер дал поручение минобру организовать работу по капремонту учебного заведения.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В колледже нужно создать современную площадку, где можно будет получить конкретные навыки рабочей специальности на современном оборудовании. Центры «Профессионалитета» для того и создаются, чтобы там было все точно так же, как и на предприятии, чтобы сразу можно было приступить к работе, без раскачки», - подчеркнул Алексей Текслер.

Мария Рыжикова, пенсионерка из Челябинска, обратилась с просьбой организовать маршрут общественного транспорта до СНТ «Кузнец-1». И рассказала главе региона о том, что совместно с активистами, изготавливает окопные свечи, сухие души для бойцов СВО, формирует и отправляет гуманитарные грузы. Глава региона поблагодарил добровольцев за активную гражданскую позицию и поручил министерству дорожного хозяйства проработать вопрос.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Кроме того, в рамках приема граждан поступило обращение, связанное с организацией лечения заболеваний. Решение по нему будет принято в ближайшее время.

Теги: алексей текслер, волонтеры, личный прием граждан, сво, гуманитарный груз, бабушка-волонтер


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