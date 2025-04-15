Зеленский уволил главу Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Решение президента поддержало правительство, сообщают украинские СМИ.

Накануне Артюх фактически подтвердил, что в день удара войск РФ по Сумам в городе планировалось награждение военных. "Моей инициативы там не было. Я был приглашен", - заявил глава журналистами. Мэр находящегося в Сумской области города Конотоп Артем Семинихин утверждал, что инициатором мероприятия был именно глава ОВА Владимир Артюх. Офис президента Украины и Генштаб ВСУ официально информацию о награждении не комментировали.

Минобороны РФ заявило, что целью удара было совещание командного состава оперативно-тактической группы "Северск".