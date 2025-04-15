В Самарской области мошенники звонят профессорам от имени губернатора

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в последнее время преподавателям вузов региона звонят от его имени и беседуют в формате видеоконференции с целью выхода на мошеннические схемы отъема денег. Только за последнюю неделю губернатор получил десяток таких сообщений.

Профессорам звонят под предлогом обсуждения разных учебных проблем и выманивают какие-то данные. Голос и изображение очень трудно отличить от настоящего губернатора. На самом деле власти и чиновники не проводят никаких видеоконференций и не пытаются "защитить" банковские счета граждан и т.п., заверил губернатор.

Ранее мошенники начали звонить студентам и, представляясь сотрудниками деканата, пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. Для этого они присылают код для авторизации. Если его ввести, то злоумышленники получают доступ к аккаунту. Они оформляют кредит и звонят уже под видом следователей или сотрудников Росфинмониторинга. Жертву, например, могут попросить сфотографировать банковскую карту якобы для приобщения данных к заявлению. В итоге деньги просто крадут.

Все эксперты в один голос говорят, что персональные данные людей почти никак не защищены и за их слив никто не несет никакой ответственности. Поэтому масштабы хищений денег приобрели масштаб, угрожающий государственной безопасности.