В России вынесен первый приговор за сдачу в плен ВСУ: мобилизованного приговорили к 15 годам тюрьмы

На Сахалине суд вынес первый в России приговор по делу о добровольной сдаче в плен ВСУ. К 15 годам строгого режима приговорили шахтера Романа Иванишина. Он был мобилизован и оказался в плену в июне 2023 года. В январе 2024 года его обменяли на военнопленных украинцев. После этого он попал под следствие и суд.

Также Иванишина лишили воинского звания "младший сержант". Он служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригаде.

Иванишин признан виновным по статье 352.1 УК России (добровольная сдача в плен), по части 1 статьи 30 и статье 352.1 УК (попытка сдаться в плен) и части 3 статьи 338 (дезертирство), передает "Коммерсант".

Суд шел в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для мобилизованного 16 лет лишения свободы. Сторона защиты настаивала на оправдании, заявляя, что вменяемые преступления не доказаны. Сам Иванишин вину не признавал.