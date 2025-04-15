Свердловский чиновник, задержанный у копии Суджанской трубы, оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал чиновника свердловского минобразования Романа Гильманова, задержанного на открытии копии Суджанской трубы.

Рассмотрение дела состоялось 11 апреля. Как сообщается в электронной картотеке суда, мужчина признан виновным по статье КоАП о дискредитации ВС РФ. В отношении него вынесено постановление о назначении административного наказания. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Задержали Гильманова 25 марта на открытии копии газопроводной трубы из Суджи, которую установили в Екатеринбурге в память об операции "Поток", проведенной российскими военными. Как сообщали ранее в Кировском райсуде, Гильманов оказал неповиновение в ответ на законное требование сотрудника полиции. Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль и проехать в отдел для установления его личности и составления протокола об административном нарушении.

Сообщалось, что он оказывал активное сопротивление, пытаясь скрыться. За это ему был назначен административный арест на 15 суток.