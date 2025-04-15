В Югре ветераны получили единовременную выплату в честь Дня Победы

Отделение Социального фонда России по Югре перечислило 665 ветеранам выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства

В честь празднования 80-й годовщины Дня Победы ведомство перечислило ветеранам единовременную выплату. 261 гражданин получил выплаты в размере 80 тыс. руб.

"Согласно Указу президента РФ, выплата направлена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей", - говорится в сообщении.

Выплата в размере 55 тысяч рублей направлена 404 гражданам, трудившимся в тылу в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы войны и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Юбилейная выплата была назначена автоматически. Югорчанам, получающим пенсии через "Почту России", выплата к 9 мая направлена вместе с пенсией за апрель 2025 года. Тем, кто получает пенсии через кредитные организации – выплата поступила 4 апреля 2025 года. В этом году юбилейные выплаты поступили дополнительно к прежней праздничной в размере 10 тысяч рублей.