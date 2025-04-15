Британская агентура. Фурсов объяснил, почему Трамп закрыл USAID

Президент США Дональд Трамп закрыл USAID, борясь с британской агентурой. Так объяснил решение Трампа директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Ранее Трамп заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) изобилует мошенничеством и управляется "леворадикальными сумасшедшими". И простановил его деятельность.

Фурсов считает, что Трамп, как глобалист старого типа, только по форме преследует национальные интересы США как государства. На самом деле это создание макрозоны Северная Америка.

"Это тоже надгосударственное образование. Но планы ультраглобалистов заключается, в том что весь мир един и в нем есть точки роста. А Трамп пытается создать другой глобальный мир, который состоит из пирамиды, и верхняя часть этой пирамиды - это зона Северная Америка. Это совсем другая концепция глобализма. Таких надгосударственных образований в мире должно быть несколько. Протекционизм Трампа - это форма. Содержание совсем другое", - рассказал Фурсов в эфире "Евразии 24".