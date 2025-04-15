Нарышкин назвал условия подписания мирного соглашения с Украиной

Российские власти не меняли условия заключения мирного соглашения с Украиной, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время визита в Белоруссию.

"Мирное решение на Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ РФ", - отметил Нарышкин.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой также обсуждалась ситуация на Украине. По словам американского дипломата, Путин открыт для заключения "постоянного мирного соглашения" с Украиной после проведения переговоров.

"Просьба Путина заключается в том, чтобы добиться установления здесь постоянного мира. Итак, помимо прекращения огня, мы получили ответ на этот вопрос", - сказал Уиткофф.