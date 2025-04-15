В Екатеринбурге выросло количество ДТП со смертельным исходом

В Екатеринбурге за год выросло количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. Об этом на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения рассказал начальник отдела ГИБДД по Екатеринбургу Роман Ярыш.

Так, за 2024 год было зарегистрировано более год 21 тыс. ДТП, в которых погибли 74 человека и пострадали 1136. Тогда как в 2023 году в авариях было 64 погибших и 1118 пострадавших.

"В каждом пятом ДТП мы выявляем недостатки улично-дорожной сети. У нас 70 перекрестков, на которых не разделены потоки пешеходов и транспорта", – отметил начальник отдела ГИБДД.

Он также указал на недостаток разметки для водителей на дорогах и призвал департамент транспорта администрации решать эту проблему быстрее.

По словам Ярыша, если на дороги нанесена разметка, то вероятность ДТП снижается на 20%.

"Ширина проезжей части огромная. И человеку, особенно если он только закончил автошколу, трудно разделять эти потоки. Вы, комитет по транспорту, когда начнете шевелиться уже? У нас уже все материалы для нанесения разметки готовы. Чего ждёте? Когда я начну предписания выдавать?" – сказал Роман Ярыш.

В свою очередь, замдиректора департамента транспорта мэрии Сергей Яскевич ответил, что существуют рекомендации по нанесению разметки, которые говорят о том, что ее нужно наносить в соответствующих погодных условиях. Например, асфальт должен быть сухим с температурой не ниже 10 градусов. А в последние дни погода не позволяла этого делать. По его словам, с 20 апреля Центр организации движения приступит к работам по нанесению разметки.

Сергей Яскевич также рассказал, что в Екатеринбурге в 2025 году обнаружены шесть основных мест концентрации ДТП. В частности, больше всего аварий происходит на перекрестке улиц Новосибирская — Санаторная, а также на перекрестке улиц Токарей — Татищева, Белинского — Фурманова, 8 Марта — Большакова, Грибоедова — Бородина и на улице Трактовая.