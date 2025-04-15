Паводок на реке Ишим достигнет своего пика 18 апреля

Паводок на реке Ишим достигнет своего пика 18 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор со ссылкой на информацию гидрологов, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор подчеркнул, что в этом году ситуация с паводком намного более спокойная.

В отличие от прошлого года, уровень воды растет сдержанно. На 15 апреля 2025 года ситуация на гидропостах следующая: в селе Ильинка за сутки – плюс три сантиметра, общий уровень воды составил 753 сантиметров над уровнем поста. В городе Ишим уровень воды прибавил за сутки семь сантиметров. Общий уровень воды составляет 634 сантиметров. В селе Абатское уровень воды вырос на семь сантиметров. Сейчас он составляет 711 сантиметров. В селе Викулово вода выросла на один сантиметр. Он составляет 616 сантиметров.

"Населенным пунктам ничего не угрожает, это хорошо заметно на видео с коптеров. В этом году ситуация с паводком намного более спокойная, пик гидрологи обещают к 18 апреля", - заявил Моор.

Напомним, что паводок 2024 года в Ишиме стал самым масштабным за последние 112 лет. Уровень воды в реке составил 10 метров 57 сантиметров. В прошлом году ущерб дорожной инфраструктуре Тюменской области от паводка оценили в 2,7 млрд руб.