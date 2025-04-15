Люберцы не войдут в состав Москвы - источник

Пятый по размеру населения город Московской области - Люберцы (236 тыс. человек) - не присоединят к Москве. Местные депутаты отклонили инициативу граждан о проведении референдума, сообщает анонимный Telegram-канал "Ракова позвонит".

Выборы в люберецкий совет депутатов состоялись в минувшие выходные, 24 мандата из 32 получила "Единая Россия".

В конце марта стало известно, что инициативная группа жителей в третий раз попыталась инициировать референдум о присоединении к Москве. Прежние обращения отклонялись избирательной комиссией.

Активисты считают, что город не развивается, власти области не обращают на него внимания, при этом значительная часть горожан работает в Москве, жители Люберец связаны с москвичами родственными и дружескими связями.

Люберцы примыкают к МКАДу на юго-востоке столицы.