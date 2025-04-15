Запуск флешмоба и фигуристки-юниоры. В Екатеринбурге открыли выставку "Здравоохранение Урала-2025"

Новый министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова приняла участие в открытии международного форума-выставки "Здравоохранение Урала-2025" в Екатеринбурге. Выставка проходит в "Екатеринбург-ЭКСПО" и продлится с 15 по 18 апреля.

"Наша с вами сейчас самая главная задача в медицинской отрасли – это снижение смертности населения. Это государственная задача, которая сегодня стоит перед каждым медиком страны, перед каждым руководителем медицинской организации. Абсолютно убеждена, что участие в таких больших медицинских форумах – это повышение компетенции медицинских управленцев в решении такой важнейшей задачи", - сказала новая глава свердловского Минздрава.

Торжественное открытие ознаменовало поднятие знака выставки. Вынесли его 22-кратные победительницы первенства России среди юниоров по синхронному катанию на коньках, трехкратные победительницы чемпионата мира среди юниоров по синхронному катанию на коньках 2019 года в Швейцарии – команда по синхронному катанию "Юность".

Участие в торжественном открытии принял и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Он также ознаменовал старт акции "Позвони доктору, скажи спасибо", в рамках которой уральцам предлагается поблагодарить своих врачей за их профессионализм и оказанную помощь.

Первым участие во флешмобе решил принять президент Уральской торгово-промышленной палаты Свердловской области Андрей Беседин. Он позвонил директору Уральского института травматологии и ортопедии им. Чаклина Игорю Шлыкову, который помог ему в тяжелый период его жизни и благодаря которому, по словам Беседина, он сейчас живет полноценной жизнью рядом с семьей.

Ключевыми темами выставки этого года станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, импортозамещение в медицине, реабилитация, здоровый образ жизни и спорт.