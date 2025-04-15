Запуск флешмоба и фигуристки-юниоры. В Екатеринбурге открыли выставку "Здравоохранение Урала-2025"

15 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Свердловская область Уральский ФО
Фото: Наканукне.RU

Запуск флешмоба и фигуристки-юниоры. В Екатеринбурге открыли выставку "Здравоохранение Урала-2025"

Новый министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова приняла участие в открытии международного форума-выставки "Здравоохранение Урала-2025" в Екатеринбурге. Выставка проходит в "Екатеринбург-ЭКСПО" и продлится с 15 по 18 апреля.

"Наша с вами сейчас самая главная задача в медицинской отрасли – это снижение смертности населения. Это государственная задача, которая сегодня стоит перед каждым медиком страны, перед каждым руководителем медицинской организации. Абсолютно убеждена, что участие в таких больших медицинских форумах – это повышение компетенции медицинских управленцев в решении такой важнейшей задачи", - сказала новая глава свердловского Минздрава.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова на открытии выставки "Здравоохранение Урала-2025" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Наканукне.RU

Торжественное открытие ознаменовало поднятие знака выставки. Вынесли его 22-кратные победительницы первенства России среди юниоров по синхронному катанию на коньках, трехкратные победительницы чемпионата мира среди юниоров по синхронному катанию на коньках 2019 года в Швейцарии – команда по синхронному катанию "Юность".

Открытие выставки "Здравоохранение Урала-2025" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Наканукне.RU

Участие в торжественном открытии принял и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Он также ознаменовал старт акции "Позвони доктору, скажи спасибо", в рамках которой уральцам предлагается поблагодарить своих врачей за их профессионализм и оказанную помощь.

Первым участие во флешмобе решил принять президент Уральской торгово-промышленной палаты Свердловской области Андрей Беседин. Он позвонил директору Уральского института травматологии и ортопедии им. Чаклина Игорю Шлыкову, который помог ему в тяжелый период его жизни и благодаря которому, по словам Беседина, он сейчас живет полноценной жизнью рядом с семьей.

Выставка "Здравоохранение Урала-2025"(2025)|Фото: Наканукне.RU

Ключевыми темами выставки этого года станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, импортозамещение в медицине, реабилитация, здоровый образ жизни и спорт.

Теги: Здравоохранение Урала, выставка, открытие, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети