15 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.ru

Лесопереработчики Вологодчины представили свою продукцию на международной выставке в ОАЭ

Накануне в Дубае стартовала работа крупнейшей выставки лесоматериалов и деревообрабатывающего оборудования на Ближнем Востоке - Dubai Woodshow 2025. На ее площадках четыре вологодских производителя представили свою продукцию. Вологодские специалисты лесопереработки также примут участие в конференции, на которой обсудят текущие проблемы отрасли, рыночные тенденции и перспективы развития мировой деревообрабатывающей промышленности.

«Ближний Восток остается одним из приоритетных направлений сбыта продукции региональных лесопромышленников. Большим спросом пользуются вологодские пиломатериалы, ДСП, березовая фанера, деревянные дома заводского изготовления, топливные брикеты. Наши предприятия обеспечивают региону лидирующие позиции в федеральных рейтингах по многим показателям. Поэтому всецело поддерживаем компании, которые готовы выходить на международные рынки, заключать выгодные сделки, расширять сотрудничество и, в целом, развивать торгово-экономический потенциал Вологодчины», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

Коллективный стенд на дубайской выставке представили: производитель березовой фанеры – компания «Плитвуд», деревообрабатывающий завод «Рустрейдвуд», производитель пиломатериалов «Коскисилва» и производитель полиэтиленовой пленки «Волпласт». Помощь компаниям в организации коллективного стенда оказал региональный центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

леспромхоз кран штабеля доски лесопилка(2004)|Фото: Накануне.ru

В этом году при поддержке Центра вологодские производители уже представили свою продукцию в Индии. До конца года запланировано еще восемь аналогичных выездных мероприятий - в Турции, Узбекистане, Китае, Вьетнаме, Армении, Египте и Республике Беларусь.

Узнать подробнее об услугах и мерах поддержки, которые доступны предпринимателям в Вологодской области, можно по телефону регионального Центра «Мой бизнес» 8 (8172) 500-112 или на сайте export35.ru.

Теги: георгий филимонов, лесная промышленность, дубайская выставка, оаэ, центр мой бизнес


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