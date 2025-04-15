Хинштейн: При атаке дронов ВСУ по Курску повреждены 24 многоквартирных дома

24 многоквартирных дома повреждены после ночного удара ВСУ по Курску беспилотниками, 3 из них - достаточно серьезно, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, девять человек пострадали, шестеро из них госпитализированы. Всех пострадавших обеспечат необходимыми выплатами, отметил глава региона. Один человек погиб – это женщина 1940 года рождения.

Хинштейн назвал ночной удар беспилотников по Курску "беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов".

Напомним, в результате ударов БПЛА произошли пожары в нескольких многоэтажных домах. Жители были эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения. Также повреждены три частных домовладения. Кроме того, одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. Украинские БПЛА, которые атаковали Курск, были начинены поражающими элементами.