К депутату Госдумы подали многомиллионный иск из-за просроченного займа

В Москве суд принял иск основательницы шоколадной фабрики "Конфаэль" Ирины Эльдархановой к депутату Госдумы от ЛДПР Андрею Свинцову. По данным "Ведомостей", иск связан с договором займа между истцом и ответчиком, заключенным в 2014 г оду. Речь идет о нескольких десятках миллионов рублей. Источник издания не уточнил, для каких целей депутат занял деньги.

Вернуть долг через суд Эльдарханова решила только спустя 10 лет, поскольку сам Свинцов деньги вернуть не может. Сумма исковых требований к депутату почти в 2 раза больше, чем размер займа: за 10 лет набежали проценты, в итоге вся сумма иска составляет около 100 млн руб.

Свинцов избирался в Госдуму в 2011-м, в 2016-м годах. В 2021-м году переизбраться не смог, но в 2022 году все же стал депутатом – ему перешел мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Является заместителем председателя комитета ГД по информационной политике.