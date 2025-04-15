ВСУ, засевшие в монастыре в Горнале, отказались от переговоров

ВСУ, засевшие в Горнальском Свято-Николаевском мужском монастыре в Курской области, отказались от переговоров по сдаче в плен. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что боевые действия все же затронут территорию обители.

"Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты", - сообщил источник.

Накануне стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль все дороги, которые ведут к Горнальскому Свято-Николаевскому мужскому монастырю.

Также сообщалось, что ВСУ пытаются вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, опасаясь окружения.