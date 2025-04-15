15 Апреля 2025
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Трамп объявил "День освобождения"

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80-летие Победы Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Уникальный военно-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы, представили молодые таланты Калуги

Калужский Центр хореографического воспитания "VIVA DANCE" вместе с педагогами, учениками и родителями 18-й школы представил зрителям военно-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественный войне - "Живи и помни".

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Премьера прошла на сцене Калужской областной филармонии.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Зрители смогли увидеть настоящий блиндаж времён Великой Отечественно войны, спеть песни военных лет под аккомпанемент баяна.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

В фотозоне «Письмо солдату» все желающие могли написать письмо нашим бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции СВО.

«Этот день объединил поколения и позволил каждому прикоснуться к истории. Концертная программа стала эмоциональным центром события: через музыку, песни и танцы участники передали дух военного времени. Спасибо всем, кто создавал этот невероятный проект!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Теги: юрий моисеев, 80-летие победы, калужская филармония


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