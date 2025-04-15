Уникальный военно-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы, представили молодые таланты Калуги

Калужский Центр хореографического воспитания "VIVA DANCE" вместе с педагогами, учениками и родителями 18-й школы представил зрителям военно-патриотический проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественный войне - "Живи и помни".

Премьера прошла на сцене Калужской областной филармонии.

Зрители смогли увидеть настоящий блиндаж времён Великой Отечественно войны, спеть песни военных лет под аккомпанемент баяна.

В фотозоне «Письмо солдату» все желающие могли написать письмо нашим бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции СВО.

«Этот день объединил поколения и позволил каждому прикоснуться к истории. Концертная программа стала эмоциональным центром события: через музыку, песни и танцы участники передали дух военного времени. Спасибо всем, кто создавал этот невероятный проект!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.