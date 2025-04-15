Стартовала международная бизнес-конференция "Тюменская область – город Дунъин КНР"

Стартовала международная бизнес-конференция "Тюменская область – город Дунъин Китайской Народной Республики", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В числе участников - представители единой инвестиционной команды региона InvestTyumen, деловых объединений, бизнес-сообщества. В Тюмени работает делегация из провинции Шаньдун КНР, в нее входят: представители исполнительной власти Народного правительства Дунъин, зоны развития высокотехнологичных производств Дунъина, руководители компаний в сфере нефтяного оборудования, энергетических технологий, оборудования для автоматизированного управления, нефтяной инженерии и высоких технологий.

С приветственным словом выступил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Ранее участники конференции встретились с главой Тюмени Максимом Афанасьевым.

В центре внимания: презентация инвестиционного потенциала Тюменской области и Дунъин, обмен опытом по сопровождению инвесторов, презентация модели Нефтегазового кластера, особое внимание в ходе встречи уделено межуниверситетскому кампусу в Тюмени.

Кроме того, делегация из КНР посетит ряд промышленных предприятий Тюменской области и проведет серию деловых переговоров.