15 Апреля 2025
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Фото: Андрей Сергиенко

В Новом Порту прошел главный праздник оленеводов и охотников

Девятый день оленеводов и охотников "Хаерако Соя’ма" (праздник рождения солнца) прошел в селе Новый Порт (ЯНАО). Он, как сообщили Накануне.RU организаторы, проходил два дня и собрал тысячу местных жителей, тундровиков и гостей со всей страны.

На празднике выступили артисты, работали аттракционы и были установлены гостевые чумы, где каждый мог выпить чаю с северными ягодами и послушать истории о традициях ненцев. На гастрономическом фестивале "Строганина по-новопортовски" гости попробовали главное северное блюдо.

Ямальские рукодельницы соревновались в плетении накосников, дефилировали в национальных нарядах. Мужчины показывали силу и ловкость в перетягивании палки, национальной борьбе, прыжках через нарты, а также этнобиатлоне. Самой зрелищной частью мероприятия стали гонки на оленьих упряжках, к ним спортсмены готовились весь год. За главный трофей боролись 30 оленеводов, в числе которых не только мужчины, но и женщины. В этом году победителям в ключевых соревнованиях вручили снегоходы. За вторые и третьи места – дизельные генераторы, бытовую технику и другую необходимую утварь.

В Новом Порту прошел главный праздник оленеводов и охотников(2025)|Фото: Андрей Сергиенко

Праздник состоялся при поддержке "Газпромнефть-Ямала" по программе социальных инвестиций "Родные города". Заместитель гендиректора предприятия Евгений Захаров подчеркнул, что совместно с администрацией они сделали все, чтобы возродить важное событие – День оленеводов и охотников в Новом Порту, которое было утеряно почти на три десятилетия.

"У нас получилось, и сегодня это больше, чем праздник, это место встречи кочующих тундровиков, площадка, где подрастающее поколение перенимает мастерство своих родителей и видит силу традиций. В следующем году День оленевода отметит свой десятый юбилей, и мы приложим все усилия, чтобы праздник запомнился гостям и участникам", – прокомментировал Захаров.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский добавил, что для муниципалитета ценна такая поддержка предприятий.

"Праздник пользуется популярностью не только среди местного населения, но и среди жителей других муниципалитетов Ямала. Их привлекает самобытность и традиции, которые бережно несут новопортовцы на протяжении многих десятилетий. Именно сотрудничество с нефтяниками помогает сообща делать праздник таким ярким и зрелищным", – поделился глава Ямальского района.

Теги: Газпромнефть-Ямал, День оленевода, Родные города, Хаерако Соя’ма


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