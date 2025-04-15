В команде Трампа наметился раскол по поводу России и Украины

В команде президента США Дональда Трампа наметился раскол по поводу отношений с Россией, пишет Wall Street Journal.

По данным источников издания, с одной стороны оказались спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, они выступают за более жесткую позицию по отношению к Кремлю. С другой стороны – сам Трамп и спецпосланник Стив Уиткофф, которые больше расположены к Москве и верят в желание российских властей заключить мирное соглашение с Киевом.

У обеих сторон есть свое видение по поводу территорий, которые сейчас контролирует Россия, и готовности Украины принять соглашение с текущим положением дел.

Какая позиция в Белом доме одержит верх – неизвестно. Но эксперты, которые еще в феврале-марте с оптимизмом смотрели на активизацию переговорных процессов, сейчас вновь говорят о снижении вероятности заключения перемирия в ближайшее время.