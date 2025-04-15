15 Апреля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" представил свои кейсы в сборнике лучших практик свердловских предприятий

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей совместно с Уральским государственным экономическим университетом издали сборник лучших практик предприятий Свердловской области по управлению персоналом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в него вошло более двух десятков кейсов от ведущих предприятий региона.

"Проблема кадрового обеспечения предприятий неоднократно поднималась членами нашего союза: мы понимаем, что сегодня она обусловлена целым рядом факторов и точно не сойдет с повестки в ближайшее десятилетие. В решении задач такого масштаба эффективно делиться и обмениваться опытом, поэтому мы инициировали выпуск сборника лучших наработанных механизмов и технологий, которые уже успешно реализуют предприятия нашего региона. Разделили их на три блока, связанные с привлечением персонала, удержанием и повышением производительности труда. Надеемся, что сборник станет пособием для многих предприятий Свердловской области и не только, позволит им сократить временные и финансовые издержки, применяя готовые решения коллег в своей работе", - рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

Три кейса в сборнике представил крупнейший строительный холдинг Урала – "Атомстройкомплекс".

"Мы подробно поделились своим опытом профориентации и подготовки кадров. У нас богатый опыт взаимодействия с учебными заведениями как среднего и высшего звена, так и со школами. Выстроен карьерный маршрут, который начинается с выступлений строителей и архитекторов перед школьниками, организации для ребят экскурсий и кейс-чемпионатов, погружения их в романтику и творческую составляющую градостроительства. Когда ребята попадают в рекомендованные нами профильные колледжи и вузы, мы приглашаем их на производственную практику и корпоративные мероприятия, знакомим с повседневной жизнью строительного холдинга и возможностями, которые он дает своим сотрудникам. Часть студентов трудоустраивается к нам по гибкому графику еще во время учебы, эффективно совмещая теорию с практикой, и к моменту получения диплома имея актуальный опыт и ясное понимание своего дальнейшего профессионального развития в рамках крупной компании", - говорит директор по персоналу ГК "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

"Атомстройкомплекс" также поделился опытом вовлечения сотрудников с помощью комплекса мероприятий, отвечающих корпоративным ценностям, и повышением производительности труда за счет программ, нацеленных на рост мастерства рабочих. Сборник уже публично презентовали в ходе годового собрания СОСПП, а также на площадке УрГЭУ, где предприятия представили свои кейсы научному сообществу и представителям власти.

Авторы сборника лучших практик предприятий Свердловской области по управлению персоналом(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Важно отметить, что сборник – это результат совместного труда представителей бизнеса, науки и органов власти. Ученые нашей кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ выступили соавторами кейсов, помогали представителям предприятий описать проекты, дополняли их аналитикой по рынку труда. Нашей кафедре уже более полувека, мы профессионально и научно занимаемся вопросами кадрового обеспечения. Наша школа славится прикладной магистратурой, где учатся HR-директора; половина кейсов сборника представлены выпускниками кафедры или магистрантами, которые сейчас обучаются", - рассказала заведующая кафедрой Светлана Долженко.

Ценным результатом также стало и то, что по итогам совместной работы вышла именно научная монография. Презентация сборника и подготовка одной из глав монографии по производительности труда реализовано при поддержке гранта Российского научного фонда (№24-28-20469) и правительства Свердловской области.

Сборник лучших практик предприятий Свердловской области по управлению персоналом(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Считаю, что мы вместе реализовали уникальный проект, который объединил науку, практику и органы власти, по данному направлению исследования я не встречала аналогов ему в России. Мы будем делиться этим сборником и с нашими бакалаврами, и с магистрантами, которые учатся у нас на направлении "Управление персоналом", - добавила Долженко.

Скачать электронную версию сборника можно на сайте Союза. Здесь же можно оставить предложение дополнить сборник новыми практиками.

Теги: сборник, практики, Атомстройкомплекс


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