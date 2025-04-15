Губернатор Кондратьев назвал альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил альтернативные пляжному виды отдыха в Анапе и в Темрюкском районе.

Он сообщил, что решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора.

"Но вне зависимости от этого там подготовили альтернативные варианты отдыха. Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что новые выбросы мазута зафиксировали сразу на нескольких участках береговой линии Анапы. В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом.

Ранее АТОР сообщил, что количество бронирований на летние туры в Анапу в начале марта сократилось на 40-80% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. В то же время, желающих отдохнуть в Крыму становится все больше. Это связано, в том числе, с тем, что многие отказываются от отдыха в Анапе из-за разлива мазута.