Кравцов пообещал оснастить в школах кабинеты по ИЗО и музыке

Министерство просвещения РФ оснастит в школах кабинеты изобразительного искусства и музыки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на итоговом заседании коллегии Минпросвещения в Координационном центре Правительства.

На заседании обсуждались результаты реализации госполитики в области образования и деятельности Минпросвещения в прошлом году.

Кабинеты по ИЗО и музыке планируется оснастить в 2026 году. Это произойдет впервые, признал Кравцов. Однако "надо уделять внимание не только предметам, которые выходят на ЕГЭ, но и тем, которые формируют человека, его мировоззрение".

В целом к 2030 году предстоит обеспечить нормативное состояние всех школ. При этом самих школ из года в год становится все меньше. Если в 2000 году в России было почти 70 тыс. школ, то сегодня их менее 40 тыс., и этот процесс продолжается.

А в 2024 году завершилась реализация нацпроекта "Образование", все его показатели выполнены, подчеркнул Кравцов.