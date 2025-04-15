В Госдуме предлагают обязать книжные магазины отдавать треть полок под российские книги

Ввести квоты в книжных магазинах для отечественной литературы предложила депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"). Парламентарий считает, что для книг российских авторов надо выделить определенный объем полок – не менее 30%.

По мнению главы думского комитета по развитию гражданского общества, сейчас в книжных магазинах – засилье иностранной литературы.

"Более половины популярных детских книг — это переводы западных авторов, часто несущие чуждые нам ценности", - цитирует Лантратову "Парламентская газета". Автор инициативы не указывает, откуда возьмется в необходимом ассортименте отечественная качественная литература.