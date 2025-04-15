15 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Гендиректора компании "АльмакорГруп", строящей развязку у "Калины", отправили в СИЗО

Советский районный суд Уфы арестовал генерального директора ООО "АльмакорГруп" - компании, занимающейся в том числе строительством развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге. Об аресте сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

По версии следствия, в марте 2022 года между ФКУ "Ространсмодернизация" и ООО "АльмакорГруп" был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта "Реконструкция аэропортового комплекса", расположенного в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Из федерального бюджета исполнителю был перечислен аванс в размере более 6 млрд руб., однако акты выполненных работ были представлены на сумму более 4 млрд.

Оставшуюся сумму обвиняемый совместно с иными неустановленными лицами присвоили и распорядились по собственному усмотрению, полагает следствие. Гендиректора компании обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая включительно. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что московская компания "АльмакорГруп" также занимается строительством развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге. Изначально предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году, потом пустить движение собирались до конца 2024 года, однако теперь завершить строительство планируется лишь к 2026 году. Ситуация осложняется тем, что в конце прошлого года компания "АльмакорГруп" подала на банкротство, одновременно попросив увеличить смету на строительство на 20% от прежней суммы 6,3 млрд руб.

Теги: АльмакорГруп, Калина, развязка, арест, гендиректор


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