Трамп обвинил Зеленского в начале военного конфликта

Президент США Дональд Трампз заявил, что в начале военного конфликта виноваты Зеленский и предшественник Трампа Джо Байден, а не только Россия. По его словам, виноваты все, но Зеленского он выделил особо, по сути назвав главным зачинщиком.

"Когда ты начинаешь военное столкновение, ты должны знать, что можешь выиграть его. Ты не начинаешь конфликт с кем-то в 20 раз больше тебя, а потом надеешься, что люди дадут тебе ракеты", - сказал Трамп.

Так американский лидер ответил на слова Зеленского, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 зенитных ракетных комплексов Patriot, но Вашингтон отказывается их продавать. Зеленский лишь стремится к получению все новых и новых ракет, не пытаясь завершить конфликт, подчеркнул Трамп.

Однако в целом он высоко оценил процесс переговоров по Украине и даже анонсировал скорые новости по этой проблеме. Он уверен, что отношения Украины с Россией могут быть хорошими, и это возможно уже в ближайшем будущем.

Что касается Байдена, то именно он давал Киеву миллиарды и миллиарды долларов, разжигая военный конфликт.

"Он никогда не должен был этого делать, если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это подтверждается", - сказал Трамп.

Характерно, что в адрес президента России Владимира Путина обвинений со стороны Трампа не прозвучало. Ранее он говорил, что понимает опасения России в связи с политикой втягивания Украины в НАТО.