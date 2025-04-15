15 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ отозвал лицензию у ПромТрансБанка

Центральный банк России отозвал лицензию к ПромТрансБанка из Уфы. По величине активов кредитная организация занимала 177 место в банковской системе страны.

Регулятор объяснил свое решение тем, что ПТБ "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков".

Также в ЦБ считают, что банк нарушал законы в части отмывания преступных доходов.

"Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств. При этом проведенные собственником банка мероприятия по восстановлению финансового положения организации были недостаточными для нормализации ситуации. Дальнейшая финансовая поддержка банка со стороны собственника невозможна", - говорится в сообщении ЦБ.

!Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. При этом кредитная организация допускала многочисленные нарушения ПОД/ФТ, выявленные Банком России как в ходе дистанционного надзора, так и по результатам инспекционной проверки", - добавил регулятор.

Сейчас в банке работает временная администрация, назначенная Агентством страхования вкладов. Затем будет назначен конкурсный ликвидатор.

Поскольку банк являлся участником системы страхования вкладов, вкладчикам будут возвращены вклады в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Теги: цб, промтрансбанк, отзыв лицензии


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