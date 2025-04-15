Губернатор пожелал успехов участникам X Томского фестиваля "Абилимпикс"

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил в своем телеграмм-канале, что в регионе начался X региональный чемпионат "Абилимпикс".

Он проходит по национальному проекту "Молодёжь и дети" для людей с инвалидностью, которые осваивают востребованные профессии, работают на производстве, в сельском хозяйстве, культуре, соцсфере.

В этом году у чемпионата – 364 участника, в том числе впервые – ветеран специальной военной операции. Больше всего участников среди студентов – 173 (163 учатся в колледжах и техникумах, 10 – в университетах). 130 конкурсантов представляют Асиновский, Шегарский, Кожевниковский, Парабельский, Колпашевский, Кривошеинский и Томский районы, город Стрежевой, а также 22 школы областного центра.

25 участников юбилейного чемпионата – инвалиды с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Они проходят конкурсные состязания в социальных учреждениях, где созданы для этого необходимые условия.

Участники "Абилимпикса" соревнуются в 40 компетенция. Семь из них – новые, вошли в программу только в этом году. Это такие позиции как блинопёк, мастер по вязанию крючком, вязанию спицами, исполнительское мастерство (вокал), работник зелёного хозяйства, сыроварение, управление складированием.

"Пожелаем удачи на чемпионате и в профессии всем, кто переборол недуг, не опустил рук, подаёт пример силы характера", - написал Владимир Мазур в своём telegram-канале.