15 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Ревде в пожаре погибли два человека и пострадал ребенок. СКР организовал проверку

Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в частном доме в Ревде. От огня также пострадал 4-летний ребенок, которого оперативно доставили в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, трагедия произошла вечером 14 апреля в частном доме по улице Ильича. В огне погибли женщина 1954 г.р., ее сын 1987 г.р., пострадал внук женщины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии: осматривают место происшествия, устанавливают возможных очевидцев, выясняют очаг и причину возгорания, а также причину гибели людей.

По предварительным данным, при внешнем осмотре тел умерших признаков криминальной смерти нет, вероятной причиной смерти может быть отравление продуктами горения. Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

"Тревожное сообщение по данному факту поступило в дежурную часть отдела полиции в 19.30 (17.30 мск). По полученным предварительным сведениям, в пожаре погибла местная жительница (пенсионерка) и ее сын, работавший грузчиком. Пострадавший в ходе пожара 4-летний внук женщины сейчас в больнице. Все указанные граждане проживали вместе в этом доме, где и произошел пожар. С ними также еще проживала мать ребенка, но в момент возгорания ее не было в доме, поскольку она уходила по делам, еще один ребенок в доме также в это время отсутствовал, т.к. гулял на улице. Семья на профилактическом учете в органах ПДН не состояла. Более подробные и точные обстоятельства сейчас выясняются ", - рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Теги: Ревда, пожар, смерть, проверка


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