В аэропорту Екатеринбурга на 8 часов задержан рейс в Минеральные Воды

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 8 часов задержан рейс в Минеральные Воды.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о регулярном рейсе FV-6654 авиакомпании "Россия". По расписанию самолет должен был вылететь в Минводы сегодня в 5 часов 55 минут. Однако теперь планируемое время вылета составляет 14 часов.

По сведениям прокуратуры, причиной задержки рейса стало позднее прибытие воздушного судна. Ведомство держит на контроле оказание услуг пассажирам.

По некоторым данным, в летевшем из Минеральных Вод в Екатеринбург самолете произошла разгерметизация, поэтому он был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга на 12,5 часов был задержан вылет рейса в Сочи.