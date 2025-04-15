До 40% урожая фруктов может лишиться юг России из-за заморозков

В России до 40% урожая фруктов могут лишиться из-за заморозков некоторые регионы на юге и в Центральной России.

Это Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие, сообщили в Союзе садоводов РФ и подтвердили аграрии в регионах. Больше всего пострадали абрикосы, персики и черешня.

В Минсельхозе заявили, что ущерб подсчитают после стабилизации погоды. В Национальном союзе агростраховщиков считают, что непогода может негативно сказаться на урожае на площади не менее 4,7 тыс. га.

В 2024 году в начале мая также наблюдались возвратные заморозки в европейской части страны, что привело к повреждению более 19 тыс. га посадок. В связи с отсутствием страховой защиты этого направления сельхозпроизводства, кабмин РФ по поручению президента 19 сентября 2024 года выделил из резервного фонда почти 931 млн руб. на компенсацию ущерба аграриям, выращивающим фрукты и ягоды. Помощь была направлена сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Пензенской, Саратовской областей, сообщают "Известия".