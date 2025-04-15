В России разработаны правила для самозапрета на оформление сим-карт

Российские операторы связи не смогут оформить сим-карту на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи.

Таким образом, компании обязаны не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи. Оператор также должен сообщить абоненту о том, что у него установлен самозапрет.

Как сообщает в Telegram Минцифры, таким образом, будут реализованы важные меры, направленные на контроль за сим-картами и защиту пользователей от потенциальных угроз и мошенничества.

Ранее на "Госуслугах" начал работу сервис, позволяющий гражданам проверить все зарегистрированные на них сим-карты.