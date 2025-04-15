15 Апреля 2025
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Фото: t.me/estoryfoodmarket

Марафон свиданий в «Гринвиче» обещает стать рекордным по численности в стране

25 апреля 2025 года обещает стать одним из значимых дней в истории развития торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге. ТЦ готовится к проведению масштабного мероприятия для знакомств, которое имеет перспективы установить новый рекорд в России.

Речь о "Самом многочисленном свидании в России". Площадка Марафона свиданий в "Гринвиче" сможет принять в этот день более 1500 человек, желающих познакомиться друг с другом. Надо только пройти регистрацию на Date Day.

На вопрос - к чему Торговому центру так "заморачиваться" - организаторы отвечают так: "Мы считаем, что соцсети, мессенджеры и приложения для знакомств не способны заменить настоящий личный контакт, то чувство, которое возникает, когда вы смотрите человеку в глаза и слышите его голос. Марафон свиданий проводится для того, чтобы вернуть магию реальных встреч и дать возможность сотням человек почувствовать, насколько важен именно живой контакт. Наша цель — создать открытую, уютную атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя комфортно и найти близкого по духу человека".

(2025)|Фото: t.me/estoryfoodmarket

Формат мероприятия предполагает так называемые быстрые свидания. Это популярная сейчас модель встреч, позволяющая людям любых возрастов провести первое знакомство в комфортной обстановке в игровом формате. Условия предполагают, что каждая пара проведет диалог в течение 5 минут, чтобы понять, есть ли у них общие интересы.. Когда время истекает, участники получают возможность познакомиться с новым собеседником, и так до завершения цикла. А, если обоюдная симпатия проявилась, то участники марафона могут обменяться контактами прямо на месте, используя специально разработанные для этого карточки. И все это будет проходить в романтичной атмосфере - музыкальное сопровождение, яркое тематическое оформление площадки, комфортные зоны отдыха и креативные фотозоны.

(2025)|Фото: t.me/estoryfoodmarket

Организаторы утверждают, что предстоящий марафон свиданий на площадке "Гринвича" обещает стать самым масштабным свиданием оффлайн-формата, которое когда-либо проводилось в России. Более 1500 участников — это заявка на рекорд для мероприятия такого типа. До сих пор подобные рекорды фиксировали в США и Европе.

Стать участником марафона свиданий в ТЦ "Гринвич" может любой заинтересованный человек старше 16 лет, причем бесплатно. Регистрация уже открыта через социальные сети (телеграмм, ВК) «Гринвич». Поданные заявки пройдут предварительную модерацию.

(2025)|Фото: t.me/estoryfoodmarket

Масштабное событие будет проходить в локации Estory ТЦ "Гринвич" в 12.00, 15.00 и 18.00.

Кроме участия в марафоне свиданий участники и зрители мероприятия смогут воспользоваться многими предусмотренными организаторами активностями. На площадках будут профессиональные фотографы и креативная фотозона. Пройдут конкурсы и розыгрыши с призами от ТЦ «Гринвич», музыкальное сопровождение и атмосфера праздника, наконец, в зонах кафе и ресторанов — возможность продолжить вечер в приятной обстановке.

(2025)|Фото: t.me/estoryfoodmarket

Торговый центр «Гринвич» намерен в очередной раз доказать, что ТЦ— это не только место для шопинга, но и культурное пространство, способное объединить людей, создать уникальные возможности для общения и отдыха.

"Мы всегда стремимся предложить нашим посетителям нечто большее, чем просто покупки, и «Марафон свиданий» — наша новая инициатива, призванная сделать этот мир чуть ближе и добрее", - подчеркнули в администрации торгового центра.

Теги: марафон свиданий, гринвич, марафон свиданий, торговый центр, конкурсы, розыгрыши


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