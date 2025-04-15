Суд оштрафовал уральца за реабилитацию нацизма в интернете

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма в интернете. Обвиняемый в этом молодой человек отделался штрафом.

Напомним, на скамье подсудимых оказался 19-летний житель Первоуральска. Ранее сообщалось, что в 2023 году уралец, которому тогда еще не было 18 лет, в одной из соцсетей в открытом публичном сообществе разместил комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Сам молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в преступлении. Сегодня, 15 апреля, ему был вынесен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, уралец признан виновным. Ему назначен штраф в 40 тысяч рублей. Также он два года не сможет заниматься администрированием сайтов.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, ведомство в течение предусмотренных законом 15 дней изучит приговор. После этого он может быть обжалован.

Напомним, недавно облсуд вынес еще один приговор по делу о реабилитации нацизма. Рецидивисту, прикурившему от Вечного огня в Ревде, дали три года "строгача".