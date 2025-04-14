Трамп анонсировал "хорошие предложения" по Украине

Президент США Дональд Трамп объявил, что скоро могут прозвучать "очень хорошие предложения" по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости. Ничего более конкретного политик не сказал.

Ранее выяснилось: бывший украинский посол в США Олег Шамшур считает, что Украину готовят к разделу, и об этом в том числе идут переговоры России и США. Он указывает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не просто так предложил признать российскими бывшие регионы Украины. Кроме того, другой спецпредставитель Кит Келлог говорит о вводе разных контингентов на разные территории.