Даванков предложил Мизулиной прийти в Госдуму и отчитаться о тратах 200 миллионов

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков обратился к главе "Лиги безопасного интернета", члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной. Политик предложил ей отчитаться о тратах 200 млн руб. из бюджета России.

"Екатерина, вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас?", - написал Даванков в своём telegram-канале.

Даванков пригласил Мизулину в Госдуму, и, если ей нечего скрывать, обсудить вопроса.

"Как всё-таки решился вопрос с Пашей Техником? Почему вы им сначала занялись, а потом резко потеряли интерес? На какие цели вы потратили 200 млн руб. из бюджета России? В прошлом году эти деньги получила ваша организация "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям"", - написал Даванков.

Политик привёл информацию о том, что в Самарской области активисты этой структуры приходят в школы и учат, как отличить честные новости от фейков.

"Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личном участием?", - пишет вице-спикер Госдумы.

Третий вопрос, который хочет обсудить Даванков, - готова ли Мизулина принести извинения десяткам музыкантов и блогеров за клевету?

"Если, по вашему мнению, запрос в МВД – клевета и донос, получается, вы оклеветали не один десяток человек и построили карьеру на серийном доносительстве. Вы готовы быть последовательны в своей логике и принести извинения перед всеми, на кого незаслуженно донесли?", - подытожил Даванков.