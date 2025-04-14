14 Апреля 2025
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Образование Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Студентов астраханского техникума ознакомили с технологией производства асфальт-бетона

С началом дорожного сезона в Астраханской области асфальтобетонные заводы региона перешли в активную фазу работы.

Учащиеся Астраханского автомобильно-дорожного колледжа на практике ознакомились с технологией производства асфальта. Кроме того, будущим специалистам отрасли рассказали о профессии оператора асфальтобетонного завода. Предприятие является пятифракционным и выпускает до 160 тонн асфальтовой смеси в час. Процесс полностью автоматизирован и экологически безопасен. Всего в производственной книге более 35 рецептов асфальта.

В лаборатории предприятия проходят испытания материала на прочность, колейность и другие показатели. Специалисты осуществляют контроль материалов и проверяют уже готовую смесь на соответствие всем современным требованиям и ГОСТам.

«Завод будет обеспечивать сырьем дорожные работы на улицах Татищева, Бульвар Победы, Фиолетова и Куликова», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Николай Харламов.

В Астраханской области функционирует шесть асфальтобетонных заводов. В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт более 50 км улиц регионального и межмуниципального значения, а также дорог агломерации.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Внимание к подготовке новых специалистов способствует повышению уровня дорожной инфраструктуры региона, что является важным для создания комфортной среды для всех жителей Астраханской области», – подчеркнул председатель общественно-экспертного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Игорь Сухов.

Теги: асфальто-бетонные заводы, учасщиеся техникума, технология производства


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