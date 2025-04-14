14 Апреля 2025
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

В Костромской области действуют соглашения о снижении торговой наценки на социально-значимые товары

Вопросами обеспечения доступных цен на продукты питания в Костромской области занимаются постоянно. При этом эта проблематика нахдится на постоянном контроле главы региона.

Сергей Ситников ставит задачу прорабатывать и нестандартные подходы для сдерживания цен. В частности, предусмотреть максимальную приближенность производителей к покупателям с тем, чтобы избежать цепочку перекупщиков. Организовать в регионе возможность для граждан покупать продукты напрямую от производителей. Предусмотреть возможность для жителей самостоятельно собирать овощи после механической обработки урожая. Организовывать ярмарочную торговлю, проводить оптовые закупки для коллективов предприятий.

Этот комплекс мер позволяет варьировать цены для людей вплоть до минимально возможных.

Также избежать резкого роста цен и обеспечить костромичей качественными продуктами помогают региональные меры поддержки.

В регионе по инициативе губернатора действует программа авансирования сельхозпроизводителей, поставляющих продукты питания в учреждения социальной сферы. В связи с чем в школы, детские сады и больницы овощная продукция в течение всего года поступает по ценам низкого сезона, то есть более чем в два раза дешевле, чем их стоимость составляет в рознице. Предприятиям компенсируется часть затрат на поставку молока и молочных продуктов в соцучреждения. Среди населения пользуется популярностью предоставление бесплатных земельных участков для выращивания овощей.

По поручению Сергея Ситникова департамент экономического развития Костромской области прорабатывает и заключает соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на социально-значимые товары, не допуская роста надбавки. Всего в списке около 30 наименований продуктов.

Магазин продуктов(2023)|Фото: Накануне.RU

«В феврале, марте текущего года заключены соглашения по фиксированному размеру торговой наценки в региональной торговой сети. Это три крупнейшие костромские сети «Десяточка», «Высшая лига», «Гулливер», которые имеют 181 магазин на территории всей Костромской области. Как результат, сегодня по ценам на продукты питания наш регион находится в диапазоне ниже, чем в среднем по РФ», - отметил глава департамента Александр Свистунов.

Также главам муниципалитетов Костромской области поручено проработать вопрос о включении в соглашение организаций в сфере мелкотоварной розницы.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я уже обращал внимание, что у нас подобное соглашение по сдерживаю торговых наценок на федеральном уровне подписали федеральные сети. Поэтому я просил максимально подключить к этой теме и региональную торговлю. В связи с этим передайте от меня благодарность руководителям, собственникам, кто такие решения принял. Понимаем прекрасно, что это благо для наших костромичей», - подчеркнул Сергей Ситников.

 

Теги: сергей ситников, наценка, социально-значимые товары, продукты, торговые сети


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